Воспитал тысячи спортсменов. О петрокаменском тренере Андрее Новгородцеве

Рано утром подмораживало. Сидеть бы в такую погоду дома, отдыхать, но это не в характере тренера Андрея Владимировича Новгородцева.

Надо готовить лыжную трассу на Крутиках, в окрестностях Петрокаменского, к закрытию лыжного сезона, к очередным соревнованиям памяти местного тренера Анатолия Вассина. Вот он и проверяет трассу, кое-где вырубает кустарник, засыпает снегом ямы. Останется только укатать её «Бураном». Каждый подъём и спуск, каждый поворот крутых Крутиков знаком Андрею. Сколько жизненных поворотов сделала она в судьбах многих поколений петрокаменцев, приобщила к спорту, закалила характер?! Вот здесь когда-то катался на лыжах отец, а потом и я,мелькали одна за другой мысли у тренера, подбрасывающего снег в ямки. Андрей Новгородцев со своими воспитанниками Фото: Фото автора Правда, отец позже стал офицером, служил в Группе советских войск в Германии. Там, в ГДР, родился Андрей. Затем судьба забросила отца в Белоруссию. Там у Андрея появились первые спортивные увлечения: футбол, хоккей, лёгкая атлетика. С окончанием службы, в начале семидесятых, отец с семьёй вернулся в родное Петрокаменское. Здесь Андрей спорт не забросил, продолжил заниматься лёгкой атлетикой. После окончания восьми классов местной школы имел второй спортивный разряд по лёгкой атлетике и средний балл в аттестате 4,5 балла. Можно было учиться и дальше, но выбор Андрей уже сделал: главное — спорт! Он поступил в Свердловский техникум физкультуры, который успешно закончил. Отличное здоровье и физическая подготовка предопределили воинскую службу: Андрей Новгородцев попал служить в подмосковное Реутово, в отдельную мотострелковую дивизию особого назначения имени Ф.Э.Дзержинского. В элитном подразделении особое внимание уделяли физической, тактической, технической, огневой подготовке. Чеканили шаг мотострелки на строевой подготовке. Она особенно пригодилась на открытии и закрытии летних олимпийских игр 1980 года в Москве, где военнослужащие, одетые в красивую спортивную форму, следили за порядком, старались предотвратить различные провокации. Свою лепту внёс и Андрей, который на церемонии открытия игр не дал оторваться от своей делегации бразильцу. За бдительность поощрили Андрея внеочередным отпуском. Служба шла как по маслу, успешно. Андрей и в армии не забывал про спорт, был помощником начальника по физической подготовке полка. Новгородцеву делали заманчивые предложения, уговаривали остаться служить, но он отказался. Тяга к гражданской службе, к спорту, к родному Петрокаменскому оказались сильнее. Вот уже четыре десятилетия Андрей Новгородцев работает на одном месте, в селе Петрокаменское, как учитель физкультуры и тренер. И сам совершенствуется: заочно закончил отделение «Физическая культура» в Свердловском пединституте, непрерывно повышает свою квалификацию. Об успехах нашего героя красноречиво говорят цифры: за сорок лет подготовлено более тысячи спортсменов, в том числе 150 перворазрядников, семь кандидатов в мастера, два мастера спорта. Выполнили норматив перворазрядников по лыжным гонкам сын Вячеслав и дочь Ирина. Гордость тренера — дочь Любовь Новгородцева и Евгений Марков, ставшие мастерами спорта. И это не предел. Импульсом для развития спорта в Петрокаменском стало открытие в конце прошлого года лыжной базы, отвечающей самым современным требованиям, Петрокаменского отделения по лыжным гонкам Центра развития спорта ГГО. С января Андрей Владимирович работает там и переменами доволен. На новой лыжной базе комфортно, улучшилось финансирование: появились новые лыжи, возможность выезжать на автобусе на соревнования. Изменилась бы только ситуация с короновирусом, сняли бы ограничения по соревнованиям! От позитивных мыслей потеплело на душе. Отступил мороз, и на Крутиках, где усилиями Андрея Владимировича подготовлена трасса, проведены очередные тренировки юных лыжников.

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