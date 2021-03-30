Тагильчанка Любовь Новгородцева стала второй на чемпионате России по горному бегу

Помните пословицу «Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт…»? В данном случае она не актуальна. Люди спортивные и умные бегут, покоряют горные вершины. Среди них тагильчанка, уроженка села Петрокаменское Любовь Новгородцева, занявшая второе место на чемпионате России по горному бегу. Отличное начало спортивного сезона 2021 года!
Мартовские соревнования прошли на горе Бештау, что в окрестностях Железноводска Ставропольского края. Бежали вверх к отметке 6400 метров при перепаде высот 654 метра. Мешала не только крутизна горы, но и обилие снега, местами скользкая трасса. Я была в лидирующей группе из трёх спортсменок. На двух основных подъёмах перед финишем снега уже не было. Я ускорилась, за тридцать метров до финиша сумела обогнать одну из спортсменок, стала в итоге второй, рассказала спортсменка.
Так поведала о новых соревнованиях, своём очередном успехе Любовь Новгородцева. За каждым из них упорные многочасовые тренировки, спортивные сборы. Тренируется Люба в Нижнем Тагиле, выезжает регулярно в Екатеринбург, где в спортивной школе «Лидер» совершенствует своё спортивное мастерство у известного тренера Алексея Владимировича Шитова.
У него она занимается с 2015 года. И успешно: сразу выполнила норматив мастера спорта по лёгкой атлетике. Любе покоряются всё новые спортивные вершины, всё новые горы. Но не забывает спортсменка родные петрокаменские Крутики, где она начала свой спортивный путь у отца, известного тренера Андрея Владимировича Новгородцева.
На лыжи встала лет в пять. Сначала каталась понемногу, по пять-десять минут. Папа не форсировал мою подготовку, подогревал мой интерес к лыжам, вспоминает спортсменка.
В детстве у нашей героини была свобода выбора. Она рисовала, пела, мечтала стать певицей или артисткой. Но когда ей было семь лет, тётя предсказала, что Люба станет спортсменкой.
Её слова сбылись. К окончанию школы Люба имела уже множество спортивных грамот за победы на различных соревнованиях, стала перворазрядницей. При этом она успевала отлично учиться в школе.
Кем быть? Выбор для неё не был простым. Люба поступила на факультет «Экономика и менеджмент» Нижнетагильского института Уральского государственного технического университета. При этом спорт не забросила. На первом курсе увлеклась биатлоном, занималась у тренера Анатолия Павловича Силаева в «Юпитере», выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Биатлон выбрали не случайно? спросил я.
Не случайно. Мой папа был метким стрелком в армии. На тренировках он увлёк меня и других воспитанников стрельбой из пневматической винтовки, биатлоном, ответила спортсменка,
Любовь Новгородцева не останавливалась на достигнутом, брала всё новые спортивные вершины. На этот раз в «Спутнике», у известного тренера Геннадия Петровича Корчагина.
Там я значительно улучшила свои физические показатели: стала подтягиваться на перекладине уже 14 раз, приседать на одной ноге, «пистолетиком», — 130, сказала Новгородцева.
И на этот раз спорт не стал помехой в учёбе. Люба успешно сдала сессии и госэкзамен, защитила диплом на «отлично». Открылись перспективы для успешной карьеры. Но всё же победил спорт. Благо, что пригласили защищать честь спортивного общества «Динамо». На чемпионатах МВД России по служебному биатлону, включающему в себя бег и стрельбу из пистолета Макарова, спортсменка занимала третье и вторые места, а в служебном двоеборье Центрального Совета «Динамо» стала первой среди женщин.
Побеждала Любовь Новгородцева в забеге на 54-этажный небоскрёб «Высоцкий» в Екатеринбурге. Но главным всё же стал горный бег. И это закономерно: в характере спортсменки преодолевать крутые подъёмы, брать новые вершины. И не только в спорте, но и в любой другой деятельности. Не заглядывая пока в будущее, спортсменка всё же даёт актуальные советы юным: полностью отдавать себя спорту, быть благодарным своим тренерам.