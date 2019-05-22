Интервью

#новости#этотагил#мастрид#300лет
Май
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»
О педагогических вызовах, инновациях и миссии первой школы, построенной в Нижнем Тагиле за 25 лет. Интервью директора СОШ № 100 Дмитрия Язовских
22 мая 2019, 14:33
«Это высокотехнологичный объект, а не просто кабинеты, жалюзи и окна»
Март
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
И.о. начальника управления архитектуры Вадим Шуванов рассказал в своем первом интервью - о переезде из Перми, впечатлении от Тагила и главной задаче.
25 марта 2019, 18:35
Новый главный архитектор Нижнего Тагила: «Меня интересует масштаб работы»
Февраль
Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле
Работа водителем такси может стать настоящей энциклопедией жизни.
13 февраля 2019, 20:18
Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле
Декабрь
«НДС мы взяли на себя»: интервью с топ-менеджером «Мотива»
Зачем компания вкладывается в новые технологии, берет на себя налоги и ведет интернет в глубинку
27 декабря 2018, 09:00
«НДС мы взяли на себя»: интервью с топ-менеджером «Мотива»
Сентябрь
Всех ли надо спасать? Откровенное интервью с поисковым отрядом «Скорпион»
Поисковый отряд «Скорпион» откровенно рассказал TagilCity.ru о самых сложных поисках и самых странных находках в лесах Свердловской области.
27 сентября 2018, 20:35
Всех ли надо спасать? Откровенное интервью с поисковым отрядом «Скорпион»
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