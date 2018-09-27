Всех ли надо спасать? Откровенное интервью с поисковым отрядом «Скорпион»

Когда начинается сезон грибов и ягод, СМИ и соцсети наполняются призывами о помощи: каждый день в такие периоды появлются сразу по несколько потерявшихся. Мужчины и женщины, в основном старшего возраста - они уходят в леса на тихую охоту и не всегда могут сами выйти обратно.

Как спасают, кого спасают и почему некоторых спасать не очень хочется - рассказывает Игорь Гапонов, руководитель поискового отряда «Скорпион» из Нижнего Тагила.

Обидные истории Далеко не всегда пропавшие думают о других людях: родственниках или тех, кто ищет их без сна по несколько суток подряд. Бывает, что человек заблудился, вызвал помощь, а потом вышел из леса сам - и сообщить об этом ему в голову не приходит, рассказывают поисковики.

Была заявка, позвонила знакомая, что в саду пропала женщина, пошла за грибами. Мы приехали ночью. Нам говорили, что 100% она пошла в лес. Там уже стояли полиция, кинолог, ждали только нас. Она боялась леса, заходила туда на 100 м от садов, дальше не ходила. Зашли в лес – никаких следов нет, на отклик не отзывается. Ночью в лесу эффективно искать по отклику - человек начинает бояться и превращается в одно сплошное ухо. Техногенные шумы затихают и слышимость очень хорошая.

Покричали, бабушки нет. Если бы она уперлась в болото, то свернула бы на ж/д станцию и уехала бы снова в сад. Вернулись. Потом вторая половина группы снова зачесала, нету. Потом еще раз. Я говорю: давайте лэпку проверим, выходим с лэпки у нас появилась связь, звонят полотряда, которые уехали уже. Бабушка нашлась. Оказывается, в больнице лежала. Она действительно пошла за грибами, но в лесу ей стало плохо. Она вышла из леса, остановила машину и уехала на ней в больницу, никому ничего не сказав. А мы работали сутки,делится Игорь Гапонов.

То есть если вы подобрали человека, сообщите хотя бы в полицию. Это кажется, что никто никого не ищет. Задействованы ЕДДС, полиция, десятки человек. Вот, допустим, потерялись две бабушки: одна лежит в больнице, а другая в болоте утопает. У нас в сезон одновременно по 5 поисков в сутки было.

Люди могут уйти в гости, а сказать, что пошли в лес. И вот - родственники бьют тревогу, поисковики прочесывают километры леса, а человек с товарищами, как говорится, пьет за встречу.

Да, бывают случаи, когда мы ищем человека в лесу, а оказывается, что он даже в лес и не заходил. Это очень печально. Поэтому поисковые работы начинаются со сбора информации. Собирается группа, которая собирает всю информацию полностью: знакомые, родственники, с кем охотился, рыбачил. Делается большой опрос. С родственниками начинают общаться по телефону наши инфорги из Нижнего Тагила, группа, которая приезжает, набирает информацию, и по этой информации будет ясно, в лесу человек или он туда не заходил. У людей обычно как: у меня пропал родственник. Где? Скорее всего, пошел за грибами. Вот это «скорее всего» - не факт, что он пошел за грибами. У нас уже было около 4 случаев таких.

В Быньгах пропал дедушка. На поисках работали 2 поисковых отряда – «Лиза Алерт» и «Скорпион». Работали двое суток. Дедушка ушел за грибами, его все видели, он всем сказал, что пошел за грибами, но, зайдя в лес, он передумал и уехал к сыну в Черную на электричке, но все свидетели видели, что он ушел в лес.

Но бывают и другие сложные случаи. Человек позвонил в ЕДДС, сообщил, что заблудился. Мы всегда советуем звонить именно в ЕДДС, потому что там определяют точку, где вы находитесь. Человек звонит и говорит, что не может идти, так как у него что-то с ногой. Он говорит, что находится на поляне в лесу, зашел так-то так-то. Наша группа выезжала туда. Координаты, которые он предоставил, - поле, огни вышки. Мы это видим, идем на поле. Мы думали, что вытащим его за час. В тот день мы прошли 20 км и вытащили его только под утро. Он оказался совсем недалеко и мы реально видели вышки и трубы, но оказалось - не те трубы. Мы видели трубы Салды, а он видел трубы Тагила. И мы его вытаскивали 12 часов. У человека был протез и проблемы с позвоночником, еще эвакуация проходила через болото. И 2 часа эвакуации, он замерз, конечно, но вытащили живым и невредимым.

Как оказалось, пропавший человек - это не всегда страшная история с угрозой для жизни. Иногда это истории об эгоизме, импульсивности и даже вредных привычках.

Бывали случаи, что люди просто уходили и жили в монастырях по полгода, а их искали в лесах, городах, поиски не останавливались. И когда случайно их обнаруживали поисковики, которые приходили в монастырь на экскурсию, они отвечали: я не хочу никого видеть. Его все службы ищут, а он никого не хочет видеть – вот такое бывает, - рассказывает Игорь Гапонов.

Или звонит полиция и ЕДДС: мужчина в лесу. С ним была связь, но сейчас ее нет. Мы приехали ночью, потому что обычно родственники, знакомые ищут дотемна сами, а потом только начинают звонить. Когда проводили опрос, узнали, что вся компания пьяная. Спрашивали: он пьяный? Нет, не пьяный. Они все пьяные, а он якобы нет. И вот мы ищем его в лесу до утра, связи нет, еле пробилась смс-ка, что он найден. Если бы мы знали, то вообще бы не поехали. Полиция потом рассказала, что они до него дозвонились и попросили стоять на месте, он говорит: «Мне все пофиг, я иду прямо». Такой человек не нуждается в помощи. Мы пригнали туда три машины, потратили деньги и время. У нас 5 заявок было в эти сутки. Это нас огорчило.

Зимой была заявка. Парень возвращался домой на такси. Оставил в такси ключи, документы и деньги. Ушел и пропал. Мы выехали ночью. Была собака, но она не нашла следов. Полиция все проехала. Он говорят - в город ушел. Я говорю: не может он перейти реку. Там река и два моста. Поехали - посмотрим под мостом. Так и нашли под мостом, человек упал, у него отказали ноги, он пролежал 12 часов. Под ним все протаяло. Вот если бы мы тогда уехали, как предлагала полиция, он бы замерз до утра. Зимой найти человека, если в первые сутки, шансы есть. Мы смотрим по следам. Если следов нет, значит не в лесу.

Дедушка пошел домой из гостей и пропал. Мой брат выдвинул версию, что он встретил старого друга и остался у него. Родственник сказали, что такого не может быть. Мы до 4 утра искали следы, ничего не нашли. А утром дедушка нашелся у друга.

Человек приехал за грибами и оставил машину. Позвонил в ЕДДС, сказал, что заблудился. Отряд выехал, едут по трассе: машины нет, они поехали до другого населенного пункта и обратно, машины нет. Оказывается, человек нашел дорогу обратно, вышел из леса, а позвонить забыл.

Странное, опасное Что необычное встречалось вам в процессе поисков?

Было необычное. Искали дедушку в лесу. Когда проходили болото, прямо посередине слышим - кашель! Покричали, никто не откликнулся, пошли дальше. Еще раз кашель! Так ничего и не нашли, но человеческий голос точно был.

В лесах много могил видели. Это нас настораживает. Могила находится в 7 км от тропинки, не от населенного пункта, а именно от тропинки. Это дремучий лес! И вдруг - могила с крестом. Может камень стоять, может деревяшка. Даже если хоронить животное, зачем его тащить 7 км, да и на чем? Тропинок в такой глуши нет. Мы эти могилы фотографируем и предаем в полицию. Все, что необычное находим, предаем в полицию. Один раз документы нашли, а нам сказали: такого нет человека.

Кого вы не станете искать?

Когда мы создавались, мы приняли решение, что не будем искать детей-бегунков. Мы человека ищем, возвращаем, приводим в ПДН, а он через 2 дня опять убегает. Он не нуждается в помощи. Если один бегунок ведущий, а другой ведомый. Ведущий – он профессиональный бегун, а ведомого он позвал жечь костер, завел в лес и бросил, или поссорились. И вот этот ведомый может погибнуть. Тогда мы подключаемся. Был случай, мы искали 2 девочек, которые пропали с кавказцем. Мы думали, что они мертвы, а он скрылся, тогда мы подключились к поиску.

Звонит мужчина, говорит, что у него пропала дочка. Прошло 2 суток. Я спрашиваю: заявление в полицию есть? Он говорит: нет, они не приняли. Оказывается, он жил с женщиной из Азии, она забрала у него ребенка и уехала на Родину и там с дочкой живет. А от нас что нужно? Чтоб мы туда съездили? Да, говорит, чтобы съездили и привезли мне ребенка.

Мы не имеем такого права, мы работаем с полицией. Если что-то нужно, они включаются. Это же не кино, где на поиски приезжаю 500 человек, у нас за поиск отвечают 2 человека, большинство в отряде - девушки. И сказать, что девушки должны в одиночку заходить в лес и прочесать огромную территорию – это нереально. Девушки в полиции занимаются своей работой, мы своей.

Спасение заблудившихся иногда происходит силами самих заблудившихся. Из леса сами после нескольких дней скитаний выходят даже пожилые люди.

Есть уникальные случаи. Станция Европейская. Потерялась бабушка. Туда машины не доезжают, ходят только электрички - утром и вечером. У нас была целая операция развернута, чтобы бабушку достать живой, нам сообщили о пропаже на 4 или 5 сутки. Пока мы разработали операцию, когда выехали - узнали, что время электричек поменяли на местное, и мы опоздали. Решили ехать на следующее утро. Также 2 поисковых отряда. Но ночью бабушка вышла сама, ей было около 70 лет, она прошла несколько километров, получается она 6 суток находилась там. И вышла сама на станцию, которая находится дальше от Европейской.

Закон у поисковиков – если не нашли тело, значит нельзя терять надежду. Это сейчас у нас есть опыт, раньше мы искали неделями. Мы не отключаемся от поиска. Если мы взяли поиск, значит мы его доводим до конца. Если мы уперлись в тупик, то мы приостанавливаем поиск, если есть какие-то новые сведения, мы его продолжим, объясняет Игорь Гапонов.

А звери вам в лесу встречались?

Звери не попадаются - они прячутся. Хотя звери, как и люди, могут быть неадекватными. Зверь должен бояться крика, если на него крикнуть, он должен убежать. Если он этого не сделал, он несет опасность. Поисковые отряды с собой носят фаеры. Медведь боится огня, пороха и хлопка – это все в фаере есть. Группа, когда идет, у нее два фаера. Если медведь не убежал, а развернулся в вашу сторону, надо выстрелить фаером. Если хлопок произошел, и медведь не ушел, он может уже кинуться. Второй фаер нужен, чтобы выжечь глаза, если уже началась борьба.

В основном звери не опасны, даже змеи на Урале не обладают силой яда, чтобы убить человека. Да, все почернеет, будет болеть, но не умрет человек. Звери не опасны, летом им хватает еды и они стараются не конфликтовать с человеком. Человек несет главную угрозу. Даже для медведя. А чем он больше, тем он осторожнее. Если медведь лежит в траве, мимо него пройдешь - и даже не увидишь.

Как себя вести в лесу? Люди говорят, что никогда не заблудятся. Не надо зарекаться, может здоровый человек зайти, сломать ногу и упасть. И никто не будет знать, что он в лес ушел, будут ждать 2 суток. А если еще выпивающий, то тем более сразу не бросятся искать, а он лежит в лесу со сломанной ногой.

Игорь Гапонов дал несколько полезных советов о том, как вести себя, если вы заблудились. Мы выделили их в отдельный материал. Прочитайте сами и поделитесь с друзьями!

Что делать, если вы заблудились в лесу? Откуда берется желание быть поисковиком-спасателем?

Это зов души, а не поиск какой-то выгоды. Все началось после ребенка – Димы Пескова, как поискали, так шаг назад уже не сделать. Все ругают наши службы, типа никто ничего не делает, ни МЧС, ни полиция, но ведь полиция и МЧС - они для другого созданы. И искать в лесах пропавших для них означает не делать свою работу. Люди теряются в природной среде и их никто не ищет профессионально: на это просто нет времени, если спасатели будут находится в лесах неделями как мы, то они не смогут выполнять свою работу в городе.

Поисковые отряды существуют на собственные средства, мы очень много средств тратим на это. На поиск уходит около 5 тысяч за раз. Заправить машину, покормить отряд, смотря куда ехать еще. Это же не просто пойти и по лесу походить, отряд сначала собирает информацию, ищет зацепки. В основном мы работаем на свои деньги, еще помогает ГГО. Оборудование мы покупаем за свой счет, нужно профессиональное, потому что китайские фонарики в лесу бесполезны.

А счет родственникам за поиск не выставляется? Или, может быть, они сами как-то благодарят?

Счета мы никакие не выставляем. Один раз было, что женщина подарила фонарики. Больше никто ничего.

Когда мы организовывались, а мы страйкболисты, мы брали всех. Потом половину отсеяли. Потому что одно дело когда ты в отряде, другое дело - надо же ходить по лесу. А когда человек с дивана советует: тебе туда надо сходить, туда сходить, - мы таких людей отсеяли. Остался костяк отряда – 18 человек. Он постоянно обучается (карты, компасы, как ходить). У отряда «Лиза Алерт» есть инструкторы, мы к ним на обучение ездим. И нужен опыт, когда ты ходишь сам.