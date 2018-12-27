«НДС мы взяли на себя»: интервью с топ-менеджером «Мотива»

Директор по маркетингу компании «Мотив» Екатерина Хворостова рассказала о том, благодаря чему оператор привлекает новых абонентов и заставляет считаться с собой «большую четверку».

Фото: ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»

Каким выдался уходящий год для «Мотива»?

Год был непростым, но очень интересным. Мы активно модернизировали сеть – внедряли новые технологии и увеличивали количество базовых станций, по числу которых нам просто нет равных в лицензионной зоне. В 2017 году число пользователей стандарта LTE (4G) у «Мотива» увеличилось в два раза, поэтому в этом году была поставлена задача значительно увеличить скорость.

Где происходит больше всего изменений?

Конечно, в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Сургуте, Нижневартовске и Кургане. Одной из целей на этот год было расширение зоны покрытия. Мы заходим в самые удаленные места, в глубинку, где никогда не было других операторов. В 2018 году связь появилась в маленьких поселках, например, в Елкино или в Среднем Баяке.

Еще одна фишка «Мотива» - технология VoLTE. Что в ней особенного?

Сигнал передается по IP, и абоненты смогут одновременно разговаривать и быть онлайн: листать ленты в соцсетях, искать информацию в интернете.

В основном применяется технология, когда телефон на время разговора переходит из 4G в 2G, а после – переключается обратно. C VoLTE «голос» передается по сетям 4G, поэтому звонок совершается моментально. А еще батарея разряжается не так быстро.

Фото: ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»

Не кажется ли вам, что с каждым годом между мобильными операторами становится все меньше отличий? Все предлагают примерно одно и то же. Насколько сложно при этом найти свою изюминку?

Изюминку найти можно, но только если внимательно слушать своих абонентов. Нисколько не приукрашу, если скажу, что в уходящем году «Мотив» делал именно то, что просили у нас пользователи. Например, мы запустили «Цветные тарифы», в которых собраны самые актуальные и востребованные предложения. В каждом – большие пакеты интернета и минут.

В 2018 году у нас значительно снизились цены на роуминг, появились интересные предложения для путешествий по России. Был запущен платежный сервис МОТИВ Pay, благодаря которому баланс абонента становится его кошельком.

А скажется ли на абонентах увеличение НДС?

Нет, сюрпризов из-за НДС абонентам «Мотива» ждать не стоит. Повышение в 2% мы взяли на себя. Грубо говоря, в бланках и формах просто поменяется цифра – с 18% на 20%.

А еще «Мотив» подготовил для своих абонентов новогодний подарок – 3 месяца безлимитного интернета до конца января. Новым пользователям достаточно подключиться к любому пакетному тарифу. А тем, кто уже давно свой, – порекомендовать нашу связь друзьям и близким. После подключения по рекомендации и вы, и ваш друг сможете пользоваться быстрым интернетом безо всяких ограничений. А для тех, кому важно сохранить свой номер, мы подготовили другой бонус: 1000 рублей на баланс, которые можно потратить на оплату любых услуг связи.

«Мотив» активно развивает партнерскую программу. Насколько она востребована?