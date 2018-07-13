Вчера
Мокрые стены и потолок: крыша течет в доме в Богдановиче после капремонта
В Богдановиче в доме на улице Степана Разина, 56А течет крыша после сделанного капитального ремонта.
23:40
Свободное время
Ливинский: благодаря новым тарифам “Россетей” Кавказ станет прибыльным
Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с генеральным директором «Россетей» – одной из крупнейших мировых энергосетевых компани
23:19
Общество
Мужчина упал со скалы в поселке под Нижним Тагилом
13 июля в поселке Усть-Утка, расположенном под Нижним Тагилом, со скалы сорвался мужчина. Его госпитализировали в медучреждение на вертолёте.
23:00
Происшествия
Глава «Россетей» Ливинский рассказал о планах снизить потери до 7%
"Россети" планируют снизить потери компании до 7%.
22:55
Общество
Потомки Романовых примут участие в «Царских днях» в Екатеринбурге
16 июля на фестиваль «Царские дни» в Екатеринбург приедет княгиня Мария Романова.
22:20
Свободное время
Обыск прошел в отделе судебных приставов в Верхней Салде
13 июля в отделе судебных приставов в Верхней Салде прошел обыск.
21:40
Происшествия
Руководитель талицкого ОАО «Энергосбыт Плюс» оштрафован на 5 тыс. рублей
Руководитель талицкого ОАО «Энергосбыт Плюс» оштрафован на 5 тыс. рублей за несвоевременное рассмотрение обращения местной жительницы.
20:55
Общество