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Posted 3 февраля 2009, 12:00

Published 3 февраля 2009, 12:00

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Анатолий Сердюков заморозил сокращения в ПУрВО

3 февраля 2009, 12:00
Анатолий Сердюков заморозил сокращения в ПУрВО

Но в целом, как отмечает УралПолитРу, визит в Свердловскую область Анатолия Сердюкова закончился без потрясений. «Это была рабочая встреча и она прошла без резких решений», – сообщил собственный источник УралПолитРу в военном ведомстве. В Приволжско-Уралський военном округе министра ждали для того, что бы тот представил новый штат и официально принял решения о сокращении численности старших офицеров. Однако, похоже, никаких кадровых решений министр обороны в ПУрВО не привез, а намеченное сокращение временно заморозил. Но известны намерения самого Анатолия Сердюкова сократить армию и привести ее к пирамидальной структуре: верху малое количество генералитета, а внизу – младший офицерский состав и солдаты.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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