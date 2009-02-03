Анатолий Сердюков заморозил сокращения в ПУрВО

Но в целом, как отмечает УралПолитРу, визит в Свердловскую область Анатолия Сердюкова закончился без потрясений. «Это была рабочая встреча и она прошла без резких решений», – сообщил собственный источник УралПолитРу в военном ведомстве. В Приволжско-Уралський военном округе министра ждали для того, что бы тот представил новый штат и официально принял решения о сокращении численности старших офицеров. Однако, похоже, никаких кадровых решений министр обороны в ПУрВО не привез, а намеченное сокращение временно заморозил. Но известны намерения самого Анатолия Сердюкова сократить армию и привести ее к пирамидальной структуре: верху малое количество генералитета, а внизу – младший офицерский состав и солдаты.