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Posted 3 февраля 2009, 12:00

Published 3 февраля 2009, 12:00

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Министру обороны на Уралвагонзаводе подарили танк

3 февраля 2009, 12:00
Министру обороны на Уралвагонзаводе подарили танк

Но не настоящий, а макет знаменитой машины Т-90. Как сообщает пресс-служба Уралвагонзавода, Анатолий Сердюков провел рабочее совещание, на котором рассмотрели выполнение гособоронзаказа-2009 предприятиями корпорации и перспективы ее сотрудничества с военным ведомством. Напомню, на прошлой неделе Сергей Иванов, посетивший Екатеринбург, заявил, что объем государственного оборонного заказа для предприятий Среднего Урала в 2009 году составит 19 миллиардов рублей.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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