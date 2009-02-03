Министру обороны на Уралвагонзаводе подарили танк

Но не настоящий, а макет знаменитой машины Т-90. Как сообщает пресс-служба Уралвагонзавода, Анатолий Сердюков провел рабочее совещание, на котором рассмотрели выполнение гособоронзаказа-2009 предприятиями корпорации и перспективы ее сотрудничества с военным ведомством. Напомню, на прошлой неделе Сергей Иванов, посетивший Екатеринбург, заявил, что объем государственного оборонного заказа для предприятий Среднего Урала в 2009 году составит 19 миллиардов рублей.