TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля 2009, 12:00

Published 3 февраля 2009, 12:00

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Налоговики призывают заплатить налоги и «спать спокойно»

3 февраля 2009, 12:00
Налоговики призывают заплатить налоги и «спать спокойно»

Управление Федеральной налоговой службы напоминает о необходимости подать декларацию. Отчитаться должны лица, получившие в 2008-м году доходы от продажи имущества, а также от других физических лиц на основании договоров аренды и найма. Налоговики ждут тех, кто в виде подарков получил недвижимость, транспортные средства, акции, паи. Отчитаться перед налоговой придется и победителям лотерей, розыгрышей, тотализаторов, а также тем, кто получил доход от источников, находящихся за пределами России. Кроме того, представить декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты. Добавлю, что в 2007 году 18 человек заявили о доходах свыше 1 миллиарда рублей. А у один человека доход достиг 30 миллиардов рублей.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34