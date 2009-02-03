Налоговики призывают заплатить налоги и «спать спокойно»

Управление Федеральной налоговой службы напоминает о необходимости подать декларацию. Отчитаться должны лица, получившие в 2008-м году доходы от продажи имущества, а также от других физических лиц на основании договоров аренды и найма. Налоговики ждут тех, кто в виде подарков получил недвижимость, транспортные средства, акции, паи. Отчитаться перед налоговой придется и победителям лотерей, розыгрышей, тотализаторов, а также тем, кто получил доход от источников, находящихся за пределами России. Кроме того, представить декларацию обязаны индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты. Добавлю, что в 2007 году 18 человек заявили о доходах свыше 1 миллиарда рублей. А у один человека доход достиг 30 миллиардов рублей.