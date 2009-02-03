Сегодня начнутся первые выступления кандидатов в депутаты городской думы на телевидении

Сформировано 10 участковых избирательных комиссий – по 5 в каждом округе. 8 февраля им будут переданы списки избирателей. И каждый желающий может прийти и сверить свои данные. А уже с 13 февраля начнётся досрочное голосование. До этого срока избиратели получат приглашения с информацией о том, как работает избирательный участок.Кстати, по мнению Лидии Брызгаловой, явка на предстоящих выборах будет средней. Она также отметила, что пока избирательная кампания проходит доброжелательно, и люди смогут сделать выбор в спокойной обстановке.