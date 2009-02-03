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Posted 3 февраля 2009, 12:00

Published 3 февраля 2009, 12:00

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Сегодня начнутся первые выступления кандидатов в депутаты городской думы на телевидении

3 февраля 2009, 12:00

В своих выступлениях кандидаты будут знакомить жителей округов с предвыборными программами. Кстати, претенденты на место в Думе от политических партий, должный опубликовать свои позиции до 18 февраля. А 5 и 9 февраля тагильчане смогут увидеть теледебаты. Происходить всё это будет в эфире Тагил-ТВ. Напомню, что активный агитационный период начался 31 января. И пока проходит спокойно, отмечает председатель городской избирательной комиссии Лидия Брызгалова.

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Выборы по 12 и 27 округам состоятся, напомню, 1 марта. На них зарегистрировано 10 кандидатов. 4 по 12 округу и 6 по 27. Свои политические платформы и пути решения проблем жителей округов они должны продемонстрировать в ходе предвыборной кампании, считает Лидия Брызгалова

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Сформировано 10 участковых избирательных комиссий – по 5 в каждом округе. 8 февраля им будут переданы списки избирателей. И каждый желающий может прийти и сверить свои данные. А уже с 13 февраля начнётся досрочное голосование. До этого срока избиратели получат приглашения с информацией о том, как работает избирательный участок.Кстати, по мнению Лидии Брызгаловой, явка на предстоящих выборах будет средней. Она также отметила, что пока избирательная кампания проходит доброжелательно, и люди смогут сделать выбор в спокойной обстановке.

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Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Политика
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