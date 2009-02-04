34 тагильские семьи смогут погасить ипотеку материнским капиталом

112 семей Нижнего Тагила обратились в пенсионый фонд с вопросом о погашении ипотечного кредита при помощи материнского капитала. Это один из лучших показателей в регионе. Из них 34 уже подали заявления и предоставили полный пакет документов. Теперь в течение месяца пенсионный фонд будет рассматривать их заявления. И ещё 2 месяца потребуется, чтобы перевести деньги на погашение ипотечного кредита. Наличные средства заявителю не выдаются.