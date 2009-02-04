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Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Дельтапланерист погиб из-за нарушения правил безопасности

4 февраля 2009, 10:17
Дельтапланерист погиб из-за нарушения правил безопасности

Причиной гибели пилота самодельного мотодельтаплана Виталия Куликова в Нижнем Тагиле явилось грубое нарушение правил эксплуатации летательного аппарата самим потерпевшим. К такому выводу, как пишет РИА Новости, пришли следователи уральского следственного управления на транспорте. Напомню, в середине января пилот дельталета разбился в районе Старателя. Летательный аппарат мужчина изготовил самостоятельно в гараже по чертежам из журнала. Во время выполнения полета воздушный транспорт погибшего вошел в нестандартный режим полета, так называемый "Голландский шаг" и мужчина упал с высоты 40 метров.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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