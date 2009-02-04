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Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Гриппа в Нижнем Тагиле пока нет. Но подростки часто болеют ОРЗ

4 февраля 2009, 10:17
Гриппа в Нижнем Тагиле пока нет. Но подростки часто болеют ОРЗ

Тагильские подростки чаще других болеют ОРЗ. Именно в их среде наиболее активно распространяются вирусные инфекции, сообщили нам в Роспотребнадзоре. В остальных возрастных группа заболеваемость сезонными простудами находится в рамках средних многолетних показателей. А гриппа пока нет ни только в Нижнем Тагиле, но и в целом в Свердловской области. У некоторых заболевание протекает тяжело и напоминает грипп, но клинических этот диагноз не подтверждается. Тем не менее, число заболевших ОРВИ в Нижнем Тагиле растет каждую неделю. Если такая тенденция сохранится, эпидемии не избежать, считают в Роспотребнадзоре. Чтобы этого не допустить, Роспотребнадзор предлагает департаменту образования совместно отслеживать ситуацию с заболеваемостью в школах. Кроме того, санитарные врачи настоятельно рекомендуют учителям при первых признаках болезни отправлять детей домой, чтобы не заражать здоровых.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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