Из 220 тысяч участников «Лыжни России-2009» - 120 тысяч свердловчане

Уральская лыжная гонка обещает стать самой массовой, не только за все годы ее проведения, но и по всей стране. 15 февраля на ее старт планируют выйти 120 тысяч свердловчан. Это более половины от общего количества участников «Лыжни России – 2009». По словам областного министра по физической культуре, спорту и туризму Владимира Вагенлейтнера, в целом по стране зарегистрированы 220 тысяч желающих участвовать в гонке.