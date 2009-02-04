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Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Из 220 тысяч участников «Лыжни России-2009» - 120 тысяч свердловчане

4 февраля 2009, 10:17
Из 220 тысяч участников «Лыжни России-2009» - 120 тысяч свердловчане

Уральская лыжная гонка обещает стать самой массовой, не только за все годы ее проведения, но и по всей стране. 15 февраля на ее старт планируют выйти 120 тысяч свердловчан. Это более половины от общего количества участников «Лыжни России – 2009». По словам областного министра по физической культуре, спорту и туризму Владимира Вагенлейтнера, в целом по стране зарегистрированы 220 тысяч желающих участвовать в гонке.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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