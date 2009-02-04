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Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

На Урале снова похолодает

4 февраля 2009, 10:17
На Урале снова похолодает

Очередную волну холодного воздуха к концу недели ожидают синоптики свердловского Гидрометцентра. Как рассказала радиостанции ЭМЕ главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко, в пятницу столбики термометров на севере области опустятся до 27 градусов, а днем температура воздуха составит - 20-22 ниже нуля. Шепоренко отметила, что морозная погода продержится в регионе примерно до 10 февраля. Затем потеплеет.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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