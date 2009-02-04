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Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Покупать проездные льготники не хотят

4 февраля 2009, 10:17
Покупать проездные льготники не хотят

Бесплатные проездные на транспорт получила большая часть муниципальных льготников Нижнего Тагила. А вот федеральные и областные покупать проездной документ за 275 рублей не хотят. Видимо, предпочитая, направить эти деньги на другие нужды. Льготный проездной купил только каждый десятый пенсионер, имеющий на него право. А вот среди муниципальных льготников 60 процентов получили бесплатный проездной на полгода.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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