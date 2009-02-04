Покупать проездные льготники не хотят

Posted 4 февраля 2009, 10:17
Published 4 февраля 2009, 10:17
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Бесплатные проездные на транспорт получила большая часть муниципальных льготников Нижнего Тагила. А вот федеральные и областные покупать проездной документ за 275 рублей не хотят. Видимо, предпочитая, направить эти деньги на другие нужды. Льготный проездной купил только каждый десятый пенсионер, имеющий на него право. А вот среди муниципальных льготников 60 процентов получили бесплатный проездной на полгода.
Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM