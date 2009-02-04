Регистрировать автомобили стали в 3 раза меньше

Объем регистрируемых отделами ГИБДД автомобилей на территории Свердловской области в последние месяцы сократился в три раза. Как сообщает АПИ, если раньше в месяц в среднем регистрировали по 30 тысяч автомобилей, то теперь количество операций сократилось до 9,5 тысяч. В автоинспекции склонны связывать эту тенденцию напрямую с последствиями глобального экономического кризиса.