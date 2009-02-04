Тагилхлеб готовится выпускать новые сорта хлеба и булочек

Станислав Бойко стал единоличным руководителем холдинговой компанией «Тагилхлеб». Как сообщает газета «Горнозаводская панорама», теперь в «Тагилхлебе» совмещены должности генерального директора председателя совета директоров. По мнению Станислава Бойко, не смотря на финансовый кризис, «Тагилхлеб» будет работать также стабильно, как и прежде. Кроме того, планируется расширить ассортимент, и на столах тагильчан появятся новые оригинальные и полезные сорта хлеба и булочек. Подробности – в сегодняшнем номере газеты «Горнозаводская панорама».