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Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Тагилхлеб готовится выпускать новые сорта хлеба и булочек

4 февраля 2009, 10:17
Тагилхлеб готовится выпускать новые сорта хлеба и булочек

Станислав Бойко стал единоличным руководителем холдинговой компанией «Тагилхлеб». Как сообщает газета «Горнозаводская панорама», теперь в «Тагилхлебе» совмещены должности генерального директора председателя совета директоров. По мнению Станислава Бойко, не смотря на финансовый кризис, «Тагилхлеб» будет работать также стабильно, как и прежде. Кроме того, планируется расширить ассортимент, и на столах тагильчан появятся новые оригинальные и полезные сорта хлеба и булочек. Подробности – в сегодняшнем номере газеты «Горнозаводская панорама».

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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