Теперь даже уборщиц набирают на конкурсной основе

Конкурс на вакансию уборщицы провели в магазине Асбеста. Как сообщает ЕАН со ссылкой на местный центр занятости населения, на замещение вакантной должности пришли 39 претенденток. В центре занятости города отмечают отсутствие таких вакансий, как вахтер, уборщица. В основном организациям требуются специалисты высокой квалификации – врачи, бухгалтеры, электросварщики. А спрос на низкооплачиваемые должности практически удовлетворен. Поэтому претендентов дяже на должности уборщиц отбирают по серьезному конкурсу, как академиков, добавили в центре занятости.