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Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Теперь даже уборщиц набирают на конкурсной основе

4 февраля 2009, 10:17

Конкурс на вакансию уборщицы провели в магазине Асбеста. Как сообщает ЕАН со ссылкой на местный центр занятости населения, на замещение вакантной должности пришли 39 претенденток. В центре занятости города отмечают отсутствие таких вакансий, как вахтер, уборщица. В основном организациям требуются специалисты высокой квалификации – врачи, бухгалтеры, электросварщики. А спрос на низкооплачиваемые должности практически удовлетворен. Поэтому претендентов дяже на должности уборщиц отбирают по серьезному конкурсу, как академиков, добавили в центре занятости.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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