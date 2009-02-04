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Posted 4 февраля 2009, 10:17

Published 4 февраля 2009, 10:17

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В России могут узаконить «сделку со следствием»

4 февраля 2009, 10:17
В России могут узаконить «сделку со следствием»

В России всерьез рассматривается введение такой нормы, как сделка с правосудием. То есть человек, совершивший преступление, сможет получить маленький срок или даже свободу, если своим признанием поможет следствию изобличить закоренелых уголовников, бандитских главарей и крестных отцов, пишет «Российская газета». Речь идет об особом порядке вынесения судебного решения, когда преступник помогает следствию, а за это суд проявляет к нему мягкость. Как отмечает газета, теоретически и сегодня любой следователь может пообещать преступнику снисхождение в обмен на сотрудничество со следствием. Но договор останется неофициальным.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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