В России могут узаконить «сделку со следствием»

В России всерьез рассматривается введение такой нормы, как сделка с правосудием. То есть человек, совершивший преступление, сможет получить маленький срок или даже свободу, если своим признанием поможет следствию изобличить закоренелых уголовников, бандитских главарей и крестных отцов, пишет «Российская газета». Речь идет об особом порядке вынесения судебного решения, когда преступник помогает следствию, а за это суд проявляет к нему мягкость. Как отмечает газета, теоретически и сегодня любой следователь может пообещать преступнику снисхождение в обмен на сотрудничество со следствием. Но договор останется неофициальным.