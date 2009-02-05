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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

12-й спецназ вернулся с Северного Кавказа

5 февраля 2009, 10:10
12-й спецназ вернулся с Северного Кавказа

Нижнетагильский 12-й отряд специального назначения вернулся из полугодовой командировки на Северный Кавказ. Как сообщает пресс-служба внутренних войск МВД России, 6 месяцев военнослужащие выполняли задачи в Чечне, в том числе в горной части - Веденском и Шатойском районах. Все поставленные перед ними служебно-боевые задачи тагильские спецназовцы выполнили в полном объеме.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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