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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Глобальный проект готовят французские и тагильские музейщики

5 февраля 2009, 10:10
Глобальный проект готовят французские и тагильские музейщики

Он посвящен династиям известных по всему миру металлургов-промышленников. От России - это тесно связанные с историей Нижнего Тагила Демидовы. От Франции – промышленники Шнайдеры. Проект готовится к году Франции в России и году России во Франции. А еще в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль театров на французском языке. Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках укрепления внешнеэкономических связей тагильская команда отправится в чешский Хеб на международные соревнования по стрельбе из боевого оружия. И в этом же городе-побратиме выступят на международных соревнованиях по настольному теннису нижнетагильские инвалиды-колясочники.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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