Глобальный проект готовят французские и тагильские музейщики

Он посвящен династиям известных по всему миру металлургов-промышленников. От России - это тесно связанные с историей Нижнего Тагила Демидовы. От Франции – промышленники Шнайдеры. Проект готовится к году Франции в России и году России во Франции. А еще в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль театров на французском языке. Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках укрепления внешнеэкономических связей тагильская команда отправится в чешский Хеб на международные соревнования по стрельбе из боевого оружия. И в этом же городе-побратиме выступят на международных соревнованиях по настольному теннису нижнетагильские инвалиды-колясочники.