Холодная вода должна вернулась в микрорайоны Выи

Posted 5 февраля 2009, 10:10
Published 5 февраля 2009, 10:10
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как рассказали нам к «Водоканале-НТ», сломанную задвижку на водоводе заменили на новую. Напомню, 3-го февраля днем серьезная авария произошла на магистральном водоводе в районе улицы Аганичева. Там лопнул корпус задвижки. В результате вода хлынула на улицу Фрунзе. Водовод пришлось на время отключить. Без холодной воды оставались жители нескольких домов, а также больница, детский сад и школа.
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