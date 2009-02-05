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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Холодная вода должна вернулась в микрорайоны Выи

5 февраля 2009, 10:10
Холодная вода должна вернулась в микрорайоны Выи

Как рассказали нам к «Водоканале-НТ», сломанную задвижку на водоводе заменили на новую. Напомню, 3-го февраля днем серьезная авария произошла на магистральном водоводе в районе улицы Аганичева. Там лопнул корпус задвижки. В результате вода хлынула на улицу Фрунзе. Водовод пришлось на время отключить. Без холодной воды оставались жители нескольких домов, а также больница, детский сад и школа.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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