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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Минрегион намерен понизить ставки по ипотечным кредитам до 11 %

5 февраля 2009, 10:10
Минрегион намерен понизить ставки по ипотечным кредитам до 11 %

Cтавка по ипотечным кредитам может быть снижена. Такое заявление сделал гендиректор АИЖК Александр Семеняка. Он заявил, что оказание дополнительной господдержки агентству по ипотечному и жилищному кредитованию позволит снизить ставки по ипотечным кредитам для населения России до 11-15 с действующих 13-18 %. Как пояснили «УралПолит.Ru» в пресс-службе министерства регионального развития, такая возможность рассматривается в случае выделения агентству суммы в размере 200 - 300 миллиардов рублей.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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