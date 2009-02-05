Минрегион намерен понизить ставки по ипотечным кредитам до 11 %

Cтавка по ипотечным кредитам может быть снижена. Такое заявление сделал гендиректор АИЖК Александр Семеняка. Он заявил, что оказание дополнительной господдержки агентству по ипотечному и жилищному кредитованию позволит снизить ставки по ипотечным кредитам для населения России до 11-15 с действующих 13-18 %. Как пояснили «УралПолит.Ru» в пресс-службе министерства регионального развития, такая возможность рассматривается в случае выделения агентству суммы в размере 200 - 300 миллиардов рублей.