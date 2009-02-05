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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Молодые железнодорожники получат деньги на свои проекты

5 февраля 2009, 10:10
Молодые железнодорожники получат деньги на свои проекты

150 тысяч рублей выделят молодежным организациям Нижнетагильского отделения свердловской магистрали. Эти деньги пойдут на поддержку творческих инициатив, а также на культурные и спортивные мероприятия. По словам начальника Нижнетагильского отделения дороги Геннадия Маренкова, с введением антикризисных мер, в частности, регламентных перерывов и сокращенного рабочего времени, у молодежи появятся возможности для досуга. Администрация дороги ждет от ребят помощи в подготовке всех отделенческих праздников, которые, по ее мнению, стали стандартными, и молодежь может привнести в них «свежую струю».

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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