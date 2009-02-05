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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Мясную продукцию для мусульман начали производить на Урале

5 февраля 2009, 10:10
Мясную продукцию для мусульман начали производить на Урале

В Свердловской области будут производить мясную продукцию для мусульман. Открытие комплекса состоялось сегодня на одном из сельхозпредприятий Первоуральска. Все изделия будут иметь наклейку "халяль", что значит разрешено для мусульман. Продукты не содержат свинины и изготовлены с соблюдением всех исламских канонов, - сообщает АПИ.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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