Эксклюзивный приступ «Удушья» для тагильских киноманов - вторая экранизация прозы скандального Чака Паланика. Фильм Кларка Грегга «Удушье» по одноимённому четвертому произведению автора культового «Бойцовского клуба» пройдёт в кинозале «Мистерия кино» 7-19 февраля. Фильм получил награды на нескольких кинофестивалях 2008 года. Экранизацией остался доволен даже сам автор книги Чак Паланик. Он заявил, что не мог бы быть более удовлетворенным другой картиной. «Удушье» – картина, изображающая жизнь, любовь, секс и человечество ужасающе свежим и уморительно смешным образом.