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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Приступ «Удушья» для тагильских киноманов

5 февраля 2009, 10:10
Приступ «Удушья» для тагильских киноманов

Эксклюзивный приступ «Удушья» для тагильских киноманов - вторая экранизация прозы скандального Чака Паланика. Фильм Кларка Грегга «Удушье» по одноимённому четвертому произведению автора культового «Бойцовского клуба» пройдёт в кинозале «Мистерия кино» 7-19 февраля. Фильм получил награды на нескольких кинофестивалях 2008 года. Экранизацией остался доволен даже сам автор книги Чак Паланик. Он заявил, что не мог бы быть более удовлетворенным другой картиной. «Удушье» – картина, изображающая жизнь, любовь, секс и человечество ужасающе свежим и уморительно смешным образом.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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