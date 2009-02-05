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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Пятеро тагильчан разбились под Верхотурьем. Их машина влетела под автобус

5 февраля 2009, 10:10
Пятеро тагильчан разбились под Верхотурьем. Их машина влетела под автобус

Пятеро тагильчан погибли под Верхотурьем во время столкновения Жигулей 99-й модели и автобуса. Все погибшие находились в салоне легковушки. Как рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ГУВД по региону Валерий Горелых, ДТП произошло на серовской трассе в 50-ти километрах от Верхотурья. Водитель 99-й не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "КИА". Водитель автобуса примерно за полкилометра увидел выскочившие на встречку "Жигули", стал притормаживать, но избежать столкновения не смог. Справа был обрыв, поэтому ему некуда было уйти от удара. Легковой автомобиль подмяло под автобус, обе машины выкинуло на поле. Водитель и четыре пассажира "ВАЗа" - жители Нижнего Тагила - скончались на месте. 18 человек, находившиеся в автобусе, не пострадали, уточнил Горелых.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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