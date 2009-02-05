Разработка логотипа года молодежи оказалась привлекательна

Каким будет логотип нынешнего Дня города, решится в ближайшее время. На конкурс представлено 46 проектов – вдвое больше, чем в прошлые годы. Накануне эксперты выбрали 4 наиболее удачных. Это разработки фирмы «Вавилон», и художников Виктора Штрека и Ивана Анцыгина. Но лучшим эксперты назвали работу Александра Горбунова из фирмы «Формула рекламы». Члены комиссии посчитали его проект наиболее оригинальным. Напомню, этот год посвящен в Нижнем Тагиле молодежи. Какой именно из 4-х отобранных проектов станет символом 287-го дня рождения Нижнего Тагила, определится на ближайшем оргкомитете по подготовке к празднику.