TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Разработка логотипа года молодежи оказалась привлекательна

5 февраля 2009, 10:10
Разработка логотипа года молодежи оказалась привлекательна

Каким будет логотип нынешнего Дня города, решится в ближайшее время. На конкурс представлено 46 проектов – вдвое больше, чем в прошлые годы. Накануне эксперты выбрали 4 наиболее удачных. Это разработки фирмы «Вавилон», и художников Виктора Штрека и Ивана Анцыгина. Но лучшим эксперты назвали работу Александра Горбунова из фирмы «Формула рекламы». Члены комиссии посчитали его проект наиболее оригинальным. Напомню, этот год посвящен в Нижнем Тагиле молодежи. Какой именно из 4-х отобранных проектов станет символом 287-го дня рождения Нижнего Тагила, определится на ближайшем оргкомитете по подготовке к празднику.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34