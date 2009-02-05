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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Резкое похолодание надвигается на Нижний Тагил

5 февраля 2009, 10:10
Резкое похолодание надвигается на Нижний Тагил

Как рассказала нам главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, холодный воздух уже затронул север области. Но приблизиться к Тагилу ему мешает небольшой циклон. Поэтому предстоящая ночь ещё будет относительно теплой. А завтра днём температура начнет падать. Ночи на субботу и воскресенье будут самыми холодными: -30 -33 градуса. В дневные часы 20-25 мороза. Но уже с понедельника ожидается потепление.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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