TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Тагильская спортсменка взяла Кубок России по тяжёлой атлетике

5 февраля 2009, 10:10
Тагильская спортсменка взяла Кубок России по тяжёлой атлетике

Представительница спортивного клуба Уралвагонзавода Заслуженный мастер спорта Светлана Ульянова стала победительницей Кубка России по тяжелой атлетике, проходящего во Владикавказе. Выступая в весовой категории до 53 кг ученица Заслуженного тренера России Николая Пятницкого в рывке зафиксировала 75 кг, в толчке – 101 кг. В итоге тагильчанка набрала сумму 176 кг, на 1 кг опередив серебряного призера мастера спорта международного класса Амину Масхадову из Красноярска.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Спорт
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34