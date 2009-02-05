Тагильская спортсменка взяла Кубок России по тяжёлой атлетике

Представительница спортивного клуба Уралвагонзавода Заслуженный мастер спорта Светлана Ульянова стала победительницей Кубка России по тяжелой атлетике, проходящего во Владикавказе. Выступая в весовой категории до 53 кг ученица Заслуженного тренера России Николая Пятницкого в рывке зафиксировала 75 кг, в толчке – 101 кг. В итоге тагильчанка набрала сумму 176 кг, на 1 кг опередив серебряного призера мастера спорта международного класса Амину Масхадову из Красноярска.