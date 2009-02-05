Три тагильчанина собирают документы на отсрочку выплаты ипотечного кредита

13 тагильчан заинтересовались возможностью реструктуризации ипотечного долга в условиях кризиса. 3 человека уже собирают необходимые документы, рассказали нам в нижнетагильском отделении свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования. А всего в Свердловской области заявки на реструктуризацию ипотечных кредитов подали уже 25 заемщиков. Документы по ним переданы на дальнейшее рассмотрение в Москву. Еще 150 свердловчан сейчас находятся в процессе сбора необходимых документов. Кроме того, ежедневно в САИЖК поступает большое количество звонков с вопросами об условиях реструктуризации. Пока по Свердловской области в Москве не было принято ни одного решения, а всего в стране одобрение на реструктуризацию получили три человека.