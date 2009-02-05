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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Три тагильчанина собирают документы на отсрочку выплаты ипотечного кредита

5 февраля 2009, 10:10
Три тагильчанина собирают документы на отсрочку выплаты ипотечного кредита

13 тагильчан заинтересовались возможностью реструктуризации ипотечного долга в условиях кризиса. 3 человека уже собирают необходимые документы, рассказали нам в нижнетагильском отделении свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования. А всего в Свердловской области заявки на реструктуризацию ипотечных кредитов подали уже 25 заемщиков. Документы по ним переданы на дальнейшее рассмотрение в Москву. Еще 150 свердловчан сейчас находятся в процессе сбора необходимых документов. Кроме того, ежедневно в САИЖК поступает большое количество звонков с вопросами об условиях реструктуризации. Пока по Свердловской области в Москве не было принято ни одного решения, а всего в стране одобрение на реструктуризацию получили три человека.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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