Уровень безработицы в Нижнем Тагиле вырос вдвое

По данным на 1-е февраля он составил 1,11%. В нижнетагильский центр занятости за содействием в поиске работы обратились за месяц 2374 человека. Каждый третий нашел подходящую работу. Как рассказали нам в центре занятости, самыми востребованными сегодня остаются рабочие профессии. Из 1351 вакансии, поступившей от работодателей, 860 – по рабочим профессиям. Причем, работу предлагают не только в Нижнем Тагиле, но и вахтовым методом в других городах и даже странах. К примеру, сегодня есть предложения по работе в Санкт-Петербурге и в Чехии. Все вакансии можно посмотреть на официальном сайте центра занятости sverdlrostrud.ru