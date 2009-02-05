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Posted 5 февраля 2009, 10:10

Published 5 февраля 2009, 10:10

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Уровень безработицы в Нижнем Тагиле вырос вдвое

5 февраля 2009, 10:10

По данным на 1-е февраля он составил 1,11%. В нижнетагильский центр занятости за содействием в поиске работы обратились за месяц 2374 человека. Каждый третий нашел подходящую работу. Как рассказали нам в центре занятости, самыми востребованными сегодня остаются рабочие профессии. Из 1351 вакансии, поступившей от работодателей, 860 – по рабочим профессиям. Причем, работу предлагают не только в Нижнем Тагиле, но и вахтовым методом в других городах и даже странах. К примеру, сегодня есть предложения по работе в Санкт-Петербурге и в Чехии. Все вакансии можно посмотреть на официальном сайте центра занятости sverdlrostrud.ru

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Работа#Общество
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