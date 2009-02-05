Водитель маршрутки задержан за взятку инспектору ГАИ

За взятку инспектору ГАИ водителю маршрутки предстоит заплатить крупный штраф, либо лишиться свободы. Вчера на проспекте Мира совместную операцию провели наряд дорожно-патрульной службы ГАИ и сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Водитель пассажирской ГАЗели не пристегнулся ремнем безопасности, за что и был остановлен. Он попытался откупиться от инспектора 100-а рублями. В этот момент его и задержали.