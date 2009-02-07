11 тысяч вагоностроителей отправлены в отпуск

Posted 7 февраля 2009, 05:36
Published 7 февраля 2009, 05:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
11 тысяч работников вагоносборочного производства УВЗ отправлено в отпуск. Им сохранено 2/3 заработной платы. Как рассказала сегодня журналистом глава города Валентина Исаева, мера эта вынужденная. Российские железные дороги не выкупили 1300 полувагонов, которые УВЗ произвел для них в рамках многолетнего контракта. По словам Валентины Исаевой, губернатор Эдуард Россель намерен обсудить эту ситуацию с российским премьером Владимиром Путиным.
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