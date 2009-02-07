Автомобили скрывшихся с места ДТП, будут попадать в общефедеральные списки по розыску
7 февраля 2009, 05:59
Автомобили свердловских водителей, скрывшихся с места ДТП, будут попадать в общефедеральные списки по розыску. Об этом сообщает АПИ со ссылкой на ОблГАИ. В базу будут попадать сведения о номерных агрегатах и государственных регистрационных знаках. По милицейской статистике, только за январь на учет поставили 36 машин, чьи владельцы уехали с места аварии.
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