Как оздоровить промышленный комплекс региона, обсуждали в Нижнем Тагиле

Областная программа по переобучению высвобождаемых с предприятий работников должна быть разработана к марту. А к концу первого квартала будет подготовлена программа кооперации предприятий Свердловской области. Об этом заявил министр промышленности и науки Свердловской области Анатолий Гредин в Нижнем Тагиле. Участники совещания отметили, что сегодня необходимо добиться снижения процентной банковской ставки по кредитам для промышленных предприятий, наладить внутриобластную кооперацию и ускорить создание механизма общественных работ.