Книга об истории выборов появилась в Нижнем Тагиле

Молодёжь стала проявлять активный интерес к политическим процессам. Это отметили авторы книги «От века прошлого до наших дней», рассказывающей об истории выборов в Тагиле. Книга, презентация которой состялась сегодня, охватывает историю избирательного процесса, начиная с 1906 года. По мнению авторов, она поможет молодым тагильчанам лучше ориентироваться в выборном процессе. Издана книга тиражом 500 экземпляров. И поскольку, это первый опыт подобного исследования в Свердловской области, в Тагиле осталась лишь меньшая часть тиража. Книга – это не сухое историческое исследование. В ней отражена роль выборов в жизни тагильчан, считает член редколлегии книги, журналист издания «Уральский рабочий» Татьяна Кононова. {audio}/media/mp3/090206book.mp3{/audio}