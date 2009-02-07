TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля 2009, 05:36

Published 7 февраля 2009, 05:36

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Книга об истории выборов появилась в Нижнем Тагиле

7 февраля 2009, 05:36
Книга об истории выборов появилась в Нижнем Тагиле

Молодёжь стала проявлять активный интерес к политическим процессам. Это отметили авторы книги «От века прошлого до наших дней», рассказывающей об истории выборов в Тагиле. Книга, презентация которой состялась сегодня, охватывает историю избирательного процесса, начиная с 1906 года. По мнению авторов, она поможет молодым тагильчанам лучше ориентироваться в выборном процессе. Издана книга тиражом 500 экземпляров. И поскольку, это первый опыт подобного исследования в Свердловской области, в Тагиле осталась лишь меньшая часть тиража. Книга – это не сухое историческое исследование. В ней отражена роль выборов в жизни тагильчан, считает член редколлегии книги, журналист издания «Уральский рабочий» Татьяна Кононова. {audio}/media/mp3/090206book.mp3{/audio}

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34