Коммунальные услуги подорожали не для всех одинаково

Стоимость коммунальных платежей с января выросла, но не для всех одинаково. Сумма в платежках выросла у кого-то на большую, у кого-то на меньшую сумму. Все зависит от того, какая именно компания поставляет отопление и горячую воду. Меньше всего коммунальные услуги подорожали для тех, чьи дома запитаны от теплоисточников Уралвагонзавода и НТМК – на 15 и 18 процентов соответственно. Стоимость услуг «Тагилэнерго» выросла на 30,5 процентов. Получающие горячую воду и отопление с химзавода Планта станут больше платить на 33 процента. Для остальных стоимость коммунальных платежей увеличится на 34 процента. Ежегодный рост тарифов за услуги коммунальщиков утверждает региональная энергетическая комиссия. Связано это с удорожанием сырьевой базы – стоимости газа, электроэнергии и материалов, отметила глава Нижнего Тагила Валентина Исаева. {audio}/media/mp3/090206book.mp3{/audio}