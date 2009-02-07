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Posted 7 февраля 2009, 05:36

Published 7 февраля 2009, 05:36

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Коммунальные услуги подорожали не для всех одинаково

7 февраля 2009, 05:36
Коммунальные услуги подорожали не для всех одинаково

Стоимость коммунальных платежей с января выросла, но не для всех одинаково. Сумма в платежках выросла у кого-то на большую, у кого-то на меньшую сумму. Все зависит от того, какая именно компания поставляет отопление и горячую воду. Меньше всего коммунальные услуги подорожали для тех, чьи дома запитаны от теплоисточников Уралвагонзавода и НТМК – на 15 и 18 процентов соответственно. Стоимость услуг «Тагилэнерго» выросла на 30,5 процентов. Получающие горячую воду и отопление с химзавода Планта станут больше платить на 33 процента. Для остальных стоимость коммунальных платежей увеличится на 34 процента. Ежегодный рост тарифов за услуги коммунальщиков утверждает региональная энергетическая комиссия. Связано это с удорожанием сырьевой базы – стоимости газа, электроэнергии и материалов, отметила глава Нижнего Тагила Валентина Исаева. {audio}/media/mp3/090206book.mp3{/audio}

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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