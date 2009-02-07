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Posted 7 февраля 2009, 05:36

Published 7 февраля 2009, 05:36

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Кризис – прекрасный повод для развития, считает легендарный металлург Михаил Аршанский

7 февраля 2009, 05:36
Кризис – прекрасный повод для развития, считает легендарный металлург Михаил Аршанский

Легендарный металлург, почётный гражданин Нижнего Тагила Михаил Аршанский отметит 8-го февраля 75-ти летний юбилей. Более 50 лет жизни он посвятил работе на НТМК. К примеру, под его руководством была спроектирована и построена первая машины непрерывного литья заготовок. На его счету шесть изобретений и несколько де­сятков рацпредложений. Сейчас Михаил Аршанский рабо­тает советником управляющего директора по перспективному развитию и считает, что сегодняшний кризис – это прекрасный повод для развития. Подробнее о легендарном металлурге сегодня в 17.50.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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