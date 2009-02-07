На велосипеде до Ямала зовут проехать свердловчан

Posted 7 февраля 2009, 05:51
Published 7 февраля 2009, 05:51
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В прошлом году из тысячи претендентовотобрали только семерых. В этом году отбор будет проходить в четыреэтапа. Приоритет отдадут целеустремленным людям, которые не боятсяпреодолевать трудности, а также тем, кто умеет легко находить общийязык с окружающими и работать в команде. С собой на мыс участникипробега возьмут лишь соль, рыболовные снасти и теплую одежду.
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