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Posted 7 февраля 2009, 05:36

Published 7 февраля 2009, 05:36

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

На велосипеде до Ямала зовут проехать свердловчан

7 февраля 2009, 05:36
На велосипеде до Ямала зовут проехать свердловчан

В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в велосипедном супермарафоне до Арктики. Как сообщает телекомпания «4 канал», спортсменам предстоит преодолеть 4 тысячи километров. Заявки будут принимать в течение месяца. В прошлом году из тысячи претендентов отобрали только семерых. В этом году отбор будет проходить в четыре этапа. Приоритет отдадут целеустремленным людям, которые не боятся преодолевать трудности, а также тем, кто умеет легко находить общий язык с окружающими и работать в команде. С собой на мыс участники пробега возьмут лишь соль, рыболовные снасти и теплую одежду.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Спорт
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