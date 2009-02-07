На велосипеде до Ямала зовут проехать свердловчан

В Екатеринбурге начался прием заявок на участие в велосипедном супермарафоне до Арктики. Как сообщает телекомпания «4 канал», спортсменам предстоит преодолеть 4 тысячи километров. Заявки будут принимать в течение месяца. В прошлом году из тысячи претендентов отобрали только семерых. В этом году отбор будет проходить в четыре этапа. Приоритет отдадут целеустремленным людям, которые не боятся преодолевать трудности, а также тем, кто умеет легко находить общий язык с окружающими и работать в команде. С собой на мыс участники пробега возьмут лишь соль, рыболовные снасти и теплую одежду.