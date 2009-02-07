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Posted 7 февраля 2009, 05:36

Published 7 февраля 2009, 05:36

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Тагильчане уже могут увидеть возвращение знаменитых мушкетёров

7 февраля 2009, 05:36
Тагильчане уже могут увидеть возвращение знаменитых мушкетёров

Тагильчане уже могут увидеть возвращение знаменитых мушкетёров. Продолжение легендарной саги конца 70-х, фильм «Возвращение мушкетеров» вышел в прокат накануне. Актерский состав знаменитой четверки не поменялся. Создатели фильма обещают настоящее зрелище, где будет много драк, погонь и взрывов. Уральские прокатчики не берутся делать прогнозы. По их словам, российское кино в последнее время становится все менее предсказуемым. «Возвращение мушкетеров» обошлось создателям в пять миллионов долларов. Действие картины происходит в Англии и Франции, однако снимать пришлось в России и на Украине. Большая часть погонь и сражений проходит на берегу Черного моря.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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