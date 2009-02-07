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Posted 7 февраля 2009, 05:36

Published 7 февраля 2009, 05:36

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Тагильчанки победили в чемпионате УрФО по боксу

7 февраля 2009, 05:36
Тагильчанки победили в чемпионате УрФО по боксу

В Челябинске состоялись Чемпионат и Первенство уральского федерального округа по боксу среди женщин. Представительницы спортивного клуба «Спутник» Ирина Потеева и Вера Слугина стали победительницами соревнований в своих весовых категориях. Их одноклубница Дарья Лукина завоевали бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг среди девушек.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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