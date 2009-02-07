Тагильчанки победили в чемпионате УрФО по боксу

Posted 7 февраля 2009, 05:36
Published 7 февраля 2009, 05:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В Челябинске состоялись Чемпионат и Первенство уральского федерального округа по боксу среди женщин. Представительницы спортивного клуба «Спутник» Ирина Потеева и Вера Слугина стали победительницами соревнований в своих весовых категориях. Их одноклубница Дарья Лукина завоевали бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг среди девушек.
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