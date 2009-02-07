Уральский Сбербанк даст отсрочку заемщикам, попавшим в сложное финансовое положение

Уральский банк Сбербанка России готов предоставить шестимесячную отсрочку в погашении долга по кредиту гражданам, попавшим в сложное финансовое положение. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел общественных связей банка, эта категория заемщиков может также увеличить срок действия кредитного договора с уменьшением суммы ежемесячного платежа на полгода без изменения процентной ставки по кредиту или на 1 год с увеличением процентной ставки на 1 пункт. Чтобы изменить условия погашения кредита, заемщику необходимо подать заявление и предоставить в банк документ, подтверждающий ухудшение его финансового положения.