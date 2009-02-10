Эдуард Россель доложит Владимиру Путину антикризисный план

Posted 10 февраля 2009, 01:43
Published 10 февраля 2009, 01:43
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Эдуард Россель представит премьеру Владимиру Путину антикризисный план Свердловской области. Встреча состоится в ближайшие дни. Особое внимание, как ожидается, будет уделено ситуации на Нижнетагильском металлургическом комбинате и Уралвагонзаводе. Руководство последнего, напомню, объявило о приостановке вагоносборочного производства. На складах предприятия скопилось больше тысячи вагонов, которые не выкупает РЖД. 11 тысяч работников отправлены в отпуск.
Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM