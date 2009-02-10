TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Эдуард Россель доложит Владимиру Путину антикризисный план

10 февраля 2009, 01:43
Эдуард Россель доложит Владимиру Путину антикризисный план

Эдуард Россель представит премьеру Владимиру Путину антикризисный план Свердловской области. Встреча состоится в ближайшие дни. Особое внимание, как ожидается, будет уделено ситуации на Нижнетагильском металлургическом комбинате и Уралвагонзаводе. Руководство последнего, напомню, объявило о приостановке вагоносборочного производства. На складах предприятия скопилось больше тысячи вагонов, которые не выкупает РЖД. 11 тысяч работников отправлены в отпуск.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Политика
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34