Эдуард Россель доложит Владимиру Путину антикризисный план

Эдуард Россель представит премьеру Владимиру Путину антикризисный план Свердловской области. Встреча состоится в ближайшие дни. Особое внимание, как ожидается, будет уделено ситуации на Нижнетагильском металлургическом комбинате и Уралвагонзаводе. Руководство последнего, напомню, объявило о приостановке вагоносборочного производства. На складах предприятия скопилось больше тысячи вагонов, которые не выкупает РЖД. 11 тысяч работников отправлены в отпуск.