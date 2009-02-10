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Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Электровозы оборудуют современными приборами безопасности

10 февраля 2009, 01:43
Электровозы оборудуют современными приборами безопасности

В локомотивных депо Нижнетагильского отделения железной дороги количество отказов технических средств снизилось на 22%. Этого удалось достичь благодаря внедрению новой техники и повышению квалификации сотрудников, отмечено в официальном релизе пресс-службы Свердловской магистрали. В частности, на Смычке модернизировано 32 электровоза. На них установлены современные приборы безопасности. Квалификацию повысили 24 машиниста электровозов и 34 слесаря-ремонтника.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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