Электровозы оборудуют современными приборами безопасности

В локомотивных депо Нижнетагильского отделения железной дороги количество отказов технических средств снизилось на 22%. Этого удалось достичь благодаря внедрению новой техники и повышению квалификации сотрудников, отмечено в официальном релизе пресс-службы Свердловской магистрали. В частности, на Смычке модернизировано 32 электровоза. На них установлены современные приборы безопасности. Квалификацию повысили 24 машиниста электровозов и 34 слесаря-ремонтника.