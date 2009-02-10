Электровозы оборудуют современными приборами безопасности

Posted 10 февраля 2009, 01:43
Published 10 февраля 2009, 01:43
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В локомотивных депо Нижнетагильского отделения железной дороги количество отказов технических средств снизилось на 22%. Этого удалось достичь благодаря внедрению новой техники и повышению квалификации сотрудников, отмечено в официальном релизе пресс-службы Свердловской магистрали. В частности, на Смычке модернизировано 32 электровоза. На них установлены современные приборы безопасности. Квалификацию повысили 24 машиниста электровозов и 34 слесаря-ремонтника.
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