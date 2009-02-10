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Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Любой тагильский ребенок-инвалид может стать звездой областного творческого фестиваля

10 февраля 2009, 01:43
Любой тагильский ребенок-инвалид может стать звездой областного творческого фестиваля

Любой тагильский ребенок-инвалид может стать звездой областного фестиваля творчества «Мы все можем». Кастинг талантливых детей проводит реабилитационный центр № 2 для детей и подростков с ограниченными возможностями «Островок надежды». Уважаемые родители, если ваш особенный ребенок поет, играет на музыкальных инструментах, читает стихи, танцует, рисует, увлекается декоративно-прикладным творчеством, приходите на кастинг в цент 11-го февраля в 15 часов по адресу: Карла Маркса, 48-А. Телефон 41-29-47.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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