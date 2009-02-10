Любой тагильский ребенок-инвалид может стать звездой областного творческого фестиваля

Любой тагильский ребенок-инвалид может стать звездой областного фестиваля творчества «Мы все можем». Кастинг талантливых детей проводит реабилитационный центр № 2 для детей и подростков с ограниченными возможностями «Островок надежды». Уважаемые родители, если ваш особенный ребенок поет, играет на музыкальных инструментах, читает стихи, танцует, рисует, увлекается декоративно-прикладным творчеством, приходите на кастинг в цент 11-го февраля в 15 часов по адресу: Карла Маркса, 48-А. Телефон 41-29-47.