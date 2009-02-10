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Posted 10 февраля 2009, 01:49

Published 10 февраля 2009, 01:49

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

О хранении оружия

10 февраля 2009, 01:49
В Нижнем Тагиле порядка 10 тысяч человек владеют гражданским оружием. Как известно, для его хранения необходимо разрешение. Если срок лицензии на хранение и ношение оружия истекает, то необходимо его продлить. Заявление на продление необходимо подать в лицензионно-разрешительное отделение за 3 месяца до окончания срока действия разрешения.

Отделение находится по адресу Островского, 5, в здании Пригородного райотдела, напоминает инспектор лицензионно-разрешительного отделения УВД по Нижнему Тагилу старший лейтенант Мария Клостер:

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Рассматривать ваши документы и проверять, нарушали ли вы административный кодекс, будут 15 дней. Это в случае если вы продляете срок разрешения на оружие. Если же вы регистрируете вновь купленное оружие, то проверка будет длиться месяц. Мария Клостер предупредила, что если владелец оружия своевременно не занялся переоформлением лицензии, ему грозит административное наказание: в плоть до временной конфискации оружия.

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Также владельцы гражданского оружия, сменившие место жительства, обязаны в двухнедельный срок уведомить органы внутренних дел. Отмечу, что за нелегальное хранение оружия отвечать придётся по уголовному кодексу. А за добровольную сдачу незарегистрированного оружия человек от уголовной ответственности освобождается.

#Общество
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