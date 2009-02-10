О хранении оружия

Рассматривать ваши документы и проверять, нарушали ли вы административный кодекс, будут 15 дней. Это в случае если вы продляете срок разрешения на оружие. Если же вы регистрируете вновь купленное оружие, то проверка будет длиться месяц. Мария Клостер предупредила, что если владелец оружия своевременно не занялся переоформлением лицензии, ему грозит административное наказание: в плоть до временной конфискации оружия.