TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля 2009, 01:43

Published 10 февраля 2009, 01:43

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Образовательные кредиты могут стать популярными

10 февраля 2009, 01:43
Образовательные кредиты могут стать популярными

Образование в кредит пока не привлекает уральских студентов. Лишь 400 человек из четырех регионов Уральского федерального округа оформили кредиты на образование. По мнению экспертов, это чрезвычайно мало, сообщает «УралИнформБюро». Тем временем специалисты предполагают, что в ближайшее время популярность займов на учебу возрастет. Спровоцировать это может льготное кредитование студентов, за которое ратует Президент РФ Дмитрий Медведев. Кредит будет выдаваться из расчета 100–105 тысяч рублей в год. Процентная ставка по нему составит 10–11%. Возвращать кредиты, в том числе и проценты по ним, молодые люди будут после окончания вуза.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34