Образовательные кредиты могут стать популярными

Образование в кредит пока не привлекает уральских студентов. Лишь 400 человек из четырех регионов Уральского федерального округа оформили кредиты на образование. По мнению экспертов, это чрезвычайно мало, сообщает «УралИнформБюро». Тем временем специалисты предполагают, что в ближайшее время популярность займов на учебу возрастет. Спровоцировать это может льготное кредитование студентов, за которое ратует Президент РФ Дмитрий Медведев. Кредит будет выдаваться из расчета 100–105 тысяч рублей в год. Процентная ставка по нему составит 10–11%. Возвращать кредиты, в том числе и проценты по ним, молодые люди будут после окончания вуза.